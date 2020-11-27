حملة التطعيم الشامل ضد "كوفيد-19" في روسيا ستبدأ بين شهري يناير وفبراير

قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أن عملية التطعيم للمواطنين الروس ضد COVID-19 ستكون في الفترة من يناير إلى فبراير، وسيتم تطعيم المجموعات المعرضة للخطر في ديسمبر المقبل.

وقال الوزير اليوم الجمعة في تصريحات صحفية لنوفوستي،"لقد بدأ التطعيم بالفعل. إنه جار.. الآن يجري توسيع عملية الإنتاج.. ما تسمونه التطعيم الشامل سيبدأ بكميات كبيرة في الفترة من يناير إلى فبراير.. التطعيم، مثل أي رعاية طبية، لا يتم إلا بموافقة المريض".

وأشار الوزير إلى أن الفئات المعرضة للخطر تشمل العاملين في مجال الصحة والعاملين في قطاع التدريس، وهؤلاء الذين يعانون من مرض السكري والسمنة وارتفاع ضغط الدم وكذلك كبار السن، منوها بأنه في عام 2021، ستتمكن حملة التطعيم من الوصول إلى عشرات الملايين من الأشخاص.

وكان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، قد صرح مؤخرا بأن حملة التطعيم ضد COVID-19 سيتم على أساس طوعي وعلى مراحل مع الأخذ في الاعتبار "جغرافية المناطق" وخصائص تخزين اللقاح.

وأعلنت الهيئة الفدرالية المعنية بحماية حقوق المستهلك (روس بوتريب نادزور) أمس الخميس عن إطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من الاختبارات السريرية للقاح مركز "فيكتور".

وأصبح "إيبي فاك كورونا" ثاني لقاح ضد الفيروس التاجي تم تسجيله في روسيا، بعد لقاح "سبوتنيك V" الذي طوره مركز "غاماليا" الروسي لبحوث الميكروبيولوجيا، ومقره في موسكو.

وفيما توشك الاختبارات السريرية للقاحين على النهاية، أكد الكرملين أن السلطات الروسية تخطط لإطلاق حملة واسعة النطاق لتطعيم المواطنين مجانا وطوعا ضد كورونا، في نهاية العام الجاري.