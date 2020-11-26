وفاة الصادق المهدي بكورونا في الإمارات

أكدت مصادر عائلية ومقربون وفاة رئيس وزراء السودان السابق وزعيم حزب "الأمة" السوداني الصادق المهدي عن عمر ناهز 85 عاما في الإمارات، متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

وأعلن الحزب مطلع الشهر الجاري نقل زعيمه الصادق المهدي إلى الإمارات لتلقي العلاج، عقب الكشف عن إصابته بفيروس كورونا، على الرغم من تفضيله شخصيا الاستمرار في المداواة بمستشفى علياء الوطني.

وأشار بيان للحزب يوم 21 أكتوبر إلى أن زعيمه أصيب بكورونا، وقال: "أصيب الإمام بالشعور بالإعياء، وأجري له فحص (كوفيد – 19)، وللأسف اتضح صباح اليوم أن النتيجة إيجابية".

والصادق المهدي هو سياسي ومفكر سوداني ورئيس "حزب الأمة القومي".

وكان المهدي آخر رئيس وزراء ينتخب ديمقراطيا، وأطيح به عام 1989 في الانقلاب العسكري الذي جاء بالرئيس السابق عمر البشير إلى السلطة.