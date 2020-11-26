ترامب يصدر عفوا عن مستشاره السابق مايكل فلين

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عفوا عن مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين.

وكانت وسائل إعلام أمريكية أفادت بأن ترامب يعتزم العفو عن فلين الذي اعترف بالكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي أثناء التحقيق "بالتدخل الروسي" المزعوم بانتخابات 2016.

وأقر فلين، وهو جنرال متقاعد عام 2017 بأنه كذب على مكتب التحقيقات الاتحادي بخصوص تعاملات أجراها مع السفير الروسي في الولايات المتحدة في الأسابيع التي سبقت تولي ترامب منصب الرئاسة.

لكنه سعى بعد ذلك لسحب الإقرار زاعما أن المحققين انتهكوا حقوقه وخدعوه في اتفاق بالإقرار بالجرم