علماء يكشفون تفاصيل مثيرة بشأن فيروس كورونا

زعم فريق من العلماء أن فيروس كورونا تحور ولكن السلالات الجديدة لا تجعله ينتشر بشكل أسرع.

وقال العلماء إن الفيروس سيتغير بمرور الوقت وذكروا أن الناس بحاجة إلى البقاء "يقظين" ضد السلالات الجديدة.

وأشار خبراء في جامعة كوليدج لندن (UCL) إلى أن الإدخال الوشيك للقاحات يمكن أن "يفرض ضغوطا انتقائية جديدة على الفيروس"، كما يزعمون، ما قد يؤدي إلى طفرات لا تستجيب للتطعيمات.

وتستند نتائج بحث جامعة كوليدج لندن إلى جينومات الفيروس التاجي، أو المواد الوراثية، الماخوذة من أكثر من 46 ألف مصاب بـ"كوفيد-19" من 99 دولة.

ونُشر البحث في مجلة Nature Communications، وقال المؤلف الرئيسي البروفيسور فرانسوا بالو، من جامعة كوليدج لندن، إن الفريق واثق من مقدرته على اكتشاف التغيرات في الطفرات في الوقت المناسب لتحديث اللقاحات.

وأضاف: "قد يكتسب الفيروس طفرات لقاح في المستقبل، لكننا على ثقة من أننا سنكون قادرين على الإبلاغ عنها على الفور، ما سيسمح بتحديث اللقاحات في الوقت المناسب إذا لزم الأمر".