البيت الأبيض يسمح لبايدن بالاطلاع على الإحاطة الرئاسية اليومية

صرح مسؤول في الإدارة الامريكية لوكالة روتيرز إن البيت الأبيض منح موافقته لاطلاع الرئيس المنتخب، جو بايدن، على الإحاطات الاستخباراتية اليومية المخصصة للرئيس الأميركي.

وهذا القرار يعني حصول بايدن على أحدث التقارير الاستخباراتية حول أبرز التهديدات العالمية للأمن القومي.

وأتى تصريح المسؤول بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الأميركية ، عقد أول اجتماع مع فريق بايدن لتسهيل العملية الانتقالية.

كما أعلنت الوزارة بدء التنسيق مع الفريق الانتقالي لبايدن ومده بالإحاطات الاستخباراتية والمعلومات حول أنشطة وزارة الدفاع وخططها.

وقد بدأت عملية الانتقال الرئاسي "رسميا" بعد أن أعلنت مديرة الخدمات العامة، إيميلي مورفي، في رسالة وجهتها لبايدن، الاثنين، عن توفير التمويل الحكومي اللازم لنقل السلطة، وفقا لتوجيهات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي رأى بأن "مصلحة البلاد" تعد أساس اتخاذ القرار، مؤكدا في الوقت ذاته مواصلة الجهود القانونية للطعن في نتيجة الانتخابات الرئاسية.