بنسلفانيا تعتمد فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية في الولاية

أعلن توم وولف حاكم ولاية بنسلفانيا، اليوم الثلاثاء، أن الولاية صدقت على نتائج انتخابات الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني وانتهت إلى فوز الديمقراطي جو بايدن بالولاية.

وقال وولف على تويتر "صدقت (هيئة الانتخابات في الولاية) اليوم على نتائج انتخابات الثالث من نوفمبر في ولاية بنسلفانيا لمنصبي رئيس ونائب رئيس الولايات المتحدة. ووفقا لما يقتضيه القانون الاتحادي، فقد وقّعت على شهادة التأكيد لقائمة الناخبين لجو بايدن وكاملا هاريس".