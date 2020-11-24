67 قتيلاً وجريحاً بانفجارين وسط افغانستان

قُتل 17 شخصا على الأقل، وأصيب أكثر من 50 آخرين بجروح جراء انفجارين وقعا في عاصمة ولاية باميان وسط أفغانستان.

ونقلت وسائل إعلام أفغانية عن مسؤولين محليين قولهم إن الانفجارين وقعا في أحد الأسواق الشعبية بمدينة باميان بالقرب من فندق محلي.

وأضافت القناة أنه لم تعلن أي جماعة مسلحة بما فيها حركة "طالبان" مسؤوليتها عن الهجوم في الولاية التي تعد من أكثر ولايات أفغانستان أمانا ويزورها سنويا آلاف السياح المحليين والأجانب.