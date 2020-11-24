رئيس الوزراء البريطاني يرجح بدء تطعيم الشرائح الأكثر عرضة لكورونا بحلول عيد الفصح

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن الغالبية العظمى من الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا في البلاد، قد يبدأ تطعيمهم بحلول عيد الفصح.

وفي مؤتمر صحفي قال جونسون إن هذا "سيحدث تغييرا جوهريا للغاية في قدرة بريطانيا على إدارة أزمة فيروس كورونا".

وأشار إلى أن "إطلاق لقاح "أسترازينيكا" و"أكسفورد" الذي أثبت فعاليته بنسبة تصل إلى 90٪، إضافة إلى لقاحي "فايزر" و"مودرنا"، يجب أن يجعل المملكة المتحدة قادرة على تلقيح الغالبية العظمى من الشرائح الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس بحلول عيد الفصح".