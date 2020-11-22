بريطانيا: “جوازات كورونا” لمتلقي التطعيم

كشفت صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية، اليوم الأحد، أن حكومة المملكة تدرس إصدار جوازات سفر خاصة لمواطنين تلقوا التطعيم من فيروس كورونا المستجد.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لها في الحكومة البريطانية أن الإجراء المذكور من شأنه أن يسمح لأصحاب “جوازات كوفيد-19” بالتنقل بحرية أكبر داخل المملكة، بما في ذلك القيام برحلات عمل، مقارنة مع أولئك الذين رفضوا الخضوع للتطعيم.

وتوقعت “صنداي تايمز” أن قرارا بهذا الشأن سيعلنه رئيس الوزراء، بوريس جونسون، في البرلمان البريطاني، يوم الاثنين.

كما يتوقع أن يعلن جونسون، في كلمته أمام النواب، عن انتهاء الحجر العام في المملكة، اعتبارا من 2 ديسمبر، على أن تعود بريطانيا إلى قيود محلية مع فرض إجراءات أكثر صرامة في العديد من المدن. وذكرت الصحيفة أن الحكومة ستسمح للبريطانيين، بالتجمع في مجموعات صغيرة لإحياء عيد الميلاد، لكن القيود الشديدة ستعود حتى حلول فصل الربيع، حيث سيكون تطعيم أعداد كبيرة من المواطنين ممكنا.