إيران: إسرائيل تدرك أن "زمن اضرب واضرب" قد ولى

علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، اليوم الأحد، على التقارير التي تحدثت عن مقتل إيرانيين من فيلق القدس خلال الغارة الإسرائيلية الأخيرة على سوريا.

وقال خطيب زادة: "لا نؤكد مقتل مقاتلين من فيلق القدس في الغارة الإسرائيلية على سوريا، وإسرائيل تدرك أن زمن اضرب واضرب قد ولى، لذا فهي تتحرك بحذر، ولا علاج لطبيعتها العدوانية سوى عن طريق المقاومة في كافة الجبهات".

وأشار خطيب زادة إلى أن حضور إيران في سوريا استشاري، محذرا من أن "من يريد الإخلال به سيتلقى رداً حازماً"، بحسب "روسيا اليوم".