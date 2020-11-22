ترامب: يجد المحققون مئات آلاف الأصوات المزيفة تكفي لـ"قلب" نتيجة الانتخابات

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صباح اليوم الأحد، لماذا يشكل بايدن إدارته بسرعة بينما يجد المحققون مئات آلاف الأصوات المزيفة، لافتا إلى أنها تكفي لفوزه في الانتخابات التي جرت في الثالث من نوفمبر.

وأضاف ترامب في تغريدة عبر تويتر: "مئات آلاف الأصوات المزيفة تكفي لقلب نتيجة أربع ولايات على الأقل، والتي تعتبر كافية وأكثر لفوزي في الانتخابات".

وتابع: "نأمل أن يكون لدى المحاكم والمجالس التشريعية الشجاعة للقيام بما يلزم لضمان نزاهة الانتخابات".

وفي وقت سابق، رفضت المحكمة الفيدرالية بولاية بنسيلفانيا الأمريكية دعوى قضائية لفريق ترمب القانوني لمنع المصادقة على نتائج فرز الأصوات بالولاية.

ورفض القاضي الاتحادي، ماثيو بران، الدعوى التي أقامتها حملة الرئيس دونالد ترامب بهدف استبعاد ملايين الأصوات التي تم الإدلاء بها عبر البريد في ولاية بنسلفانيا.

ووصف القاضي بران الذي أصدر هذا الحكم القضية بأنها "حجج قانونية بلا أساس واتهامات قائمة على تكهنات".

ويقول ترامب مرارا، أنه فاز في الانتخابات لكن الانتصار سرق منه عبر عمليات تزوير واسعة النطاق وأعمال غير لائقة من قبل الديمقراطيين.

وبدأ ترامب عمليات التدقيق وإعادة الفرز في العديد من الولايات، كما رفع دعاوى قضائية في محاكم الولايات والمحاكم الفيدرالية. قالت بعض الولايات إنها لم تعثر على دليل قوي على وجود تزوير.

ويقول منتقدو ترامب إن رفضه الإذعان للنتيجة ستترتب عليه آثار خطيرة على الأمن القومي وعلى مواجهة جائحة كورونا التي أودت بحياة أكثر من 250 ألفا بالولايات المتحدة.

ويستعد الديمقراطي بايدن لتولي مهام الرئاسة رسميا في 20 يناير/كانون الثاني، لكن الجمهوري ترامب يرفض التسليم بالأمر ويسعى لإبطال أو قلب النتائج من خلال الطعون وإعادة فرز الأصوات في عدد من الولايات زاعما دون دليل حدوث تزوير واسع النطاق.