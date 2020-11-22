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بايدن: الأمريكيون لن يقبلوا بمحاولات ترامب لتغيير نتائج الانتخابات


قال مقر المرشح جوزيف بايدن، إن قرار محكمة بنسلفانيا برفض دعوى قضائية أخرى من مقر الرئيس دونالد ترامب، أظهر أن البلاد بأكملها لن تقبل محاولات الجمهوريين لعكس نتائج الانتخابات.

وأضاف مقر بايدن، في بيانه: "رفضت محكمة أخرى مزاعم ترامب و(محاميه رودولف) جولياني، عديمة الأساس، وكذلك التهجمات الصارخة على ديمقراطيتنا. لا يمكن القول أوضح من ذلك. لن تقبل بلادنا بعد الآن، بمحاولات ترامب لتغيير نتائج الانتخابات، التي خسرها بلا شك".

وفي وقت سابق ذكرت وكالة "رويترز"، أن محكمة مقاطعة بنسلفانيا رفضت دعوى قضائية من قبل المقر الانتخابي لترامب، طالبت بإلغاء ما يقرب من 7 ملايين استمارة اقتراع تم إرسالها بالبريد في هذه الولاية خلال انتخابات 3 نوفمبر.

ويؤكد ترامب، وقوع مخالفات كبيرة خلال التصويت في هذه الولاية، ويشدد على أن الفوز فيها كان في الواقع إلى جانبه.

لكن وفقا لتقييم صحيفة "نيويورك تايمز" وبعض وسائل الإعلام الأمريكية الأخرى، فقد فاز بايدن في هذه الولاية بحصوله على 50٪ من الأصوات، فيما حصل خصمه على تأييد 48.8٪ من الناخبين.

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