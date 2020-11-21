بوتين في قمة العشرين: يجب توفير لقاحات كورونا للجميع وروسيا مستعدة لإمداد الدول بلقاحاتها

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمته خلال أعمال قمة مجموعة العشرين المنعقدة اليوم السبت برئاسة السعودية على ضرورة ضمان وصول الجميع إلى اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد.

بوتين:

التحديات التي واجهتها البشرية في عام 2020 غير مسبوقة والجائحة تسببت في أزمة اقتصادية نظامية لم يشهدها العالم منذ الكساد العظيم

يجب توفير لقاحات كورونا للجميع وروسيا مستعدة لإمداد الدول المحتاجة بلقاحاتها

سلامة الناس يجب أن تكون على رأس الأولويات في جهود تطوير لقاحات كورونا رغم التنافس المحتمل

زيادة البطالة والفقر تمثل أكبر تحد تواجهه البشرية اليوم

على مجموعة العشرين التنحي عن السياسات الحمائية والعقوبات

لا بديل عن منظمة التجارة العالمية اليوم لكنها تحتاج إلى التحديث وعلى مجموعة العشرين الاستمرار في بحث سبل إصلاحها

تخصيص 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي لتقليص الأضرار الناجمة عن الجائحة أتاح لروسيا تفادي خسائر غير قابلة للمعالجة

الولايات المتحدة أسهمت بشكل كبير في إنعاش الاقتصاد العالمي