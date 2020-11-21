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موسكو تفرض عقوبات على 25 بريطانيا


قالت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو تفرض عقوبات شخصية على 25 بريطانيا، يمنعون من دخول الأراضي الروسية.

وأصدرت زاخاروفا بيانا قالت فيه: "ردا على الإجراءات غير الودية للسلطات البريطانية وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل، قرر الجانب الروسي فرض عقوبات شخصية على 25 ممثلاً بريطانيًا ممنوعون من دخول أراضي روسيا".

وذكّرت زاخاروفا بأن السلطات البريطانية فرضت في يوليو الماضي، وبذرائع مختلقة وسخيفة، عقوبات خاصة بها على عدد من المسؤولين الروس، وذلك على خلفية ما يسمي "قضية ماغنيتسكي".

وأشارت المتحدثة إلى أن الجانب الروسي قدم توضيحات شاملة حول التساؤلات المتعلقة بالقضية المذكورة، و"التي يبدو أن لندن تفضل تجهاهلها"، مضيفة أنه "من غير المفهوم ما هو الأساس الذي تستند إليه السلطات البريطانية لدى تحديد المذنبين وتحديد العقاب لهم".

وأضافت زاخاروفا أن موسكو "تدعو القيادة البريطانية مجددا للتخلي عن نهج المواجهة غير المبرر تجاه روسيا"، محذرة مع ذلك من أن "أي خطوات غير ودية لن تبقى دون رد حتمي ومناسب".

يذكر أن ما يسمى بـ"قائمة ماغنيتسكي"، قائمة تدرج فيها واشنطن، ومن يدور في فلكها من تتهمهم بـ"الضلوع في مقتل المحامي الروسي سيرغي ماغنيتسكي" الذي قضى في حبسه الاحترازي سنة 2009 على ذمة التحقيق في قضايا اختلاس وتبييض أموال شارك فيها رجل أعمال أمريكي، تتهمه روسيا بالعمالة لمخابرات بلاده، وتطالب بتسليمه لها.

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