فرنسا: تجاوزنا ذروة الموجة الثانية من كورونا

قالت السلطات الصحية الفرنسية، الجمعة إن البلاد تجاوزت ذروة الموجة الثانية من وباء كورونا المستجد ، لكنها أوصت بالحفاظ على تدابير الوقاية لتجنب تفشٍ جديد.

وقالت وزارة الصحة العامة الفرنسية في بيانها الأسبوعي حول متابعة الوباء: "رغم أن المؤشرات لا تزال عند مستويات عالية، إلا أن ملاحظتها تشير إلى تجاوز ذروة الموجة الثانية للوباء".

وتشير البيانات إلى تراجع كبير في كافة المؤشرات الوبائية، والتي تكون أكثر وضوحا في تلك المدن التي فرضت حظر تجول لأول مرة في 17 أكتوبر(تشرين أول) الماضي.

ومن جهته، أكد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، غابريال أتال، لإعة فرانس إنفو، أنه لا خططاً لرفع الحجر الصحي، رغم أنه أقر بإمكانية إجراء بعض التعديلات.