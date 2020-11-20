بايدن يُسمي مرشحاً لوزارة الخزانة قريباً

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، أمس الخميس أنه قرر من سيتولى منصب وزير الخزانة في إدارته المقبلة، ووعد بالكشف عن اسمه قريبا.

وقال بايدن خلال اجتماع مع حكام ولايات أمريكية: "ستسمعون في وقت قريب عن اختياري فيما يتعلق ب‍وزارة الخزانة"، مؤكدا أن مرشحه ستقبله كافة أطياف الحزب الديمقراطي.

وأضاف: "لقد اتخذت هذا القرار، نحن اتخذنا هذا القرار، وسنعلمكم به قبيل أو بعيد عيد الشكر" الذي يحتفل به الأمريكيون في 26 نوفمبر.

وذكرت مصادر صحفية في وقت سابق، أن اختيار بايدن قد يكون وقع على الأرجح على لايل برينارد البالغة من العمر 58 عاما، وهي العضو الديمقراطي الوحيد في لجنة السياسات النقدية في الاحتياطي الفدرالي.