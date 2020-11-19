الصفحة الدولية

حملة ترامب تسحب طعنها بنتائج ولاية ميشيغان


أعلنت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنها ستسحب طعنها في نتائج التصويت بولاية ميشيغان.

وقال رودي جولياني محامي ترامب: "قررنا سحب دعوانا القضائية في ميشيغان كنتيجة مباشرة لتحقيق الإغاثة التي سعينا إليها".

وأضاف: "إيقاف اعتماد الانتخابات في مقاطعة (واين) قبل الأوان، وقبل أن يطمئن السكان إلى أنه تم احتساب كل صوت قانوني، لم يتم".

يذكر أن مركز إديسون للأبحاث أفاد الجمعة الماضي، بأن المرشح الديمقراطي جو بايدن فاز بـ306 من أصوات المجمع الانتخابي بعد أن حسم السباق الرئاسي لصالحه في ولاية جورجيا.

ويرفض الرئيس الجمهوري دونالد ترامب نتيجة الانتخابات حتى الآن، وقدم طعونا قضائية فيها.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
جواب الملك والمجوهرات... أوباما يكشف كواليس مثيرة داخل القصر الملكي السعودي
حملة ترامب تسحب طعنها بنتائج ولاية ميشيغان
الكويت.. صدور الحكم النهائي على متهم بقتل رجال أمن دهسا
"حياة الناس معرضة للخطر ".. تحذيرات من موجة كورونا الثانية في الشرق الأوسط
الحرس الثوري: من يهدد ايران لن يجد لنفسه نقطة آمنة بالكرة الأرضية
العثور على جثة قنصل فرنسا في طنجة المغربية منتحرا داخل القنصلية
تفاصيل جديدة عن لقاحات "كورونا" بينها خارطة الاستخدام
أخبار جديدة جيدة للغاية بشأن لقاح كورونا
تركيا تتفق مع "فايزر" على شراء مليون لقاح ضد كورونا
ترامب يدفع ثلاثة ملايين دولار لإعادة فرز أصوات ويسكونسن
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 76.34
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك