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الرئيس الصيني يبعث رسالة الى العالم


اكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، الخميس، أن بلاده ستكون "رائدة الانفتاح الاقتصادي العالمي"، محذّراً من مخاطر يواجهها عالم يعاني تحديات متعدّدة أبرزها في الوقت الحالي وباء فيروس كورونا المستجد.

وجاءت تصريحات الرئيس الصيني خلال افتتاح قمة "منتدى التعاون الاقتصادي ل‍آسيا والمحيط الهادئ"،قال خلالها إن "الانفتاح يمكن أي دولة من المضي قدما بينما العزلة تعيقها".

وأضاف الرئيس الصيني قائلا إنه "لا يمكن لأيّ دولة أن تتطوّر بإبقاء أبوابها مغلقة"، مشيرا أن "الصين ستتعاون بقوة مع جميع البلدان والمناطق والشركات التي ترغب في القيام بذلك. وسنواصل رفع راية الانفتاح والتعاون عاليا".

وشدد على أنّ منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي "الرائد الذي يقود النمو العالمي" في عالم يعاني من "تحديات متعدّدة".

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الرئيس الصيني يبعث رسالة الى العالم
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