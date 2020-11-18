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وزير الصحة الامريكي يكشف عن موعد اعتماد وبدء التطعيم بلقاحي "فايزر" و"مودرنا"


قال وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي أليكس عازار، اليوم الأربعاء، إن اللقاحين المحتملين لشركتي "فايزر" و"مودرنا" قد يكونان جاهزين للحصول على موافقة السلطات الأمريكية المختصة تمهيدا لتوزيعهما في غضون أسابيع مما يفتح الطريق أمام حملة تطعيم واسعة النطاق تبدأ قبل نهاية هذا العام.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين قولهم إن الولايات والمناطق الأمريكية مستعدة للبدء في توزيع اللقاح في غضون 24 ساعة من الحصول على الموافقة التنظيمية اللازمة.

وتابع المسؤولون أن متطلبات التخزين المعقدة لن تكون عائقا يحول دون حصول جميع الأمريكيين على اللقاح. بعض التقارير أشارت إلى أن لقاح "فايزر" يحتاج لمعدات خاصة لحفظه ونقله بشكل سليم.

وقالت الشركتان، اليوم، إنهما قد تحصلان خلال الشهر القادم على موافقة الهيئات التنظيمية الأمريكية والأوروبية على الاستخدام الطارئ للقاحهما "لكوفيد-19" بعدما أظهرت نتائج التجارب النهائية أن نسبة نجاحهما تقارب 95 بالمئة وعدم وجود أعراض جانبية خطيرة له.

ونسبة نجاح اللقاح الذي عملت عليه فايزر الأمريكية وشريكتها الألمانية "بيو إن تك" هي الأعلى لأي لقاح جرى اختباره في المراحل السريرية الأخيرة حتى الآن، ويقول الخبراء إنه إنجاز كبير في السباق نحو وضع نهاية للجائحة.

قالت "فايزر" إن 170 متطوعا في التجربة التي شملت أكثر من 43 ألفا، أصيبوا "بكوفيد-19" لكن 162 منهم حصلوا على لقاح وهمي مما يعني أن نسبة فاعلية اللقاح 95 بالمئة.

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وزير الصحة الامريكي يكشف عن موعد اعتماد وبدء التطعيم بلقاحي "فايزر" و"مودرنا"
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