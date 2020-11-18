خلال 24 ساعة.. ايطاليا تسجل أكثر من 34 ألف إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم الأربعاء تسجيل 753 وفاة و34282 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، صعودا من 731 وفاة و32191 إصابة أمس الثلاثاء.

وتواجه إيطاليا منذ أسابيع ارتفاعات غير مسبوقة للإصابات اليومية ب‍فيروس كورونا رغم أن مؤشر الوفيات لم يصل إلى مستوياته في فترة الذروة حينما تجاوز هذا العدد مستوى 900 حالة.

وعلى خلفية هذه التطورات أكد رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، فرض قيود عامة جديدة مع السماح لرؤساء البلديات بفرض حظر تجول ليلي في مناطقهم، مع إغلاق المسارح وقاعات السينما والرياضة والأسواق والحد من ساعات عمل المطاعم.