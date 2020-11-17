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الكويت تسحب الجنسية من الوهابي المحرض على الارهاب المدعو نبيل العوضي


قامت السلطات الكويتية بسحب الجنسية الكويتية من الوهابي الداعي الى الارهاب والقتل المدعو نبيل العوضي 

واوضحت مصادر صحفية ان العوضي سحبت منه الجنسية الكويتية بعد التحريض الواضح على الارهاب وقيامه بترويجه لافكار منحرفة 

فضلا عن قيامه بتأسيس وترؤس “رابطة دعاة الكويت” المناهضة لمرسوم الصوت الواحد الذي أقره أمير الكويت قبل انتخابات مجلس أمة 2012، بالإضافة إلى موقفه الداعم لـ”جبهة النصرة”الارهابية ، والداعي علناً إلى تسليح ما يسمى بالمعارضة في سوريا، فضلاً عن مشاركته في حملات أدت إلى وضع ثلاثة كويتيين مشاركين معه فيها على قائمة الإرهاب الأميركية مؤخراً.

يضاف إلى كل ذلك، هجومه مباشرة على وزير الداخلية من خلال حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وهو ما اعتبرته السلطات الكويتية “تحريضا على الفتنة الطائفية بين الشيعة والسنة في الفترة الأخيرة”.

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الكويت تسحب الجنسية من الوهابي المحرض على الارهاب المدعو نبيل العوضي
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