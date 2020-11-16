"لقاح موديرنا".. بدء طلبات الشراء وأوروبا تستهدف سعراً محدداً

فور الإعلان عن نجاح لقاح "موديرنا" في اجتياز التجارب السريرية بنسبة فائقة، بدأت الطلبات تنهال على اللقاح الواعد، فيما حددت الاتحاد الأوروبي سقفا لسعر الجرعة يستهدف التفاوض بشأنه مع الشركة المنتجة.

وبحسب وكالة "رويترز"، تريد المفوضية الأوروبية التوصل إلى اتفاق مع شركة موديرنا لتوريد الملايين من جرعات لقاح كورونا، بسعر أقل من 25 دولارا بالجرعة ، بحسب مسؤول في الاتحاد الأوروبي مشارك في المحادثات.

وقالت شركة موديرنا اليوم الاثنين إن لقاحها التجريبي فعال بنسبة 94.5٪ في الوقاية من الفيروس التاجي، بناءً على بيانات مؤقتة من تجربة إكلينيكية في مرحلة متقدمة.

من جانبه، قال ماثيو هيبورن، رئيس اللقاحات في برنامج تسريع تطوير لقاح كورونا، إن لقاح موديرنا سيكون سهل التوزيع، لا سيما في المناطق الريفية، لأنه يمكن تخزينه لمدة شهر واحد في درجات حرارة الثلاجة القياسية.

وقالت شركة موديرنا اليوم إنه من المتوقع أن يكون لقاحها مستقرا عند درجات حرارة الثلاجة القياسية من 2 إلى 8 درجات مئوية (36 إلى 48 درجة فهرنهايت) لمدة 30 يوما، ارتفاعا من التوقعات السابقة التي تصل إلى سبعة أيام.