الصفحة الدولية

الصحة العالمية تتحدث عن "نجاح رائع وفعال" في مكافحة الجائحة


قال المكتب الصحفي لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، إنها شعرت بالحماس لسماع إعلان شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية "مودرنا" عن نتائج فعالية لقاح فيروس كورونا خلال المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

. في وقت سابق من اليوم، قالت "مودرنا" إن لقاحها المرشح الذي يعتمد على الحمض النووي الريبوزي المرسال -وهي مادة متعددة الاستخدامات لإرسال التعليمات الجينية إلى الخلايا- ضد "كوفيد- 19" أثبت فعاليته بنسبة 94.5% في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

وجاء في البيان: "إنه لأمر مشجع أن نسمع إعلانا من شركة مودرنا بشأن نتائج فعالية لقاحهم المُرشح والمعلومات المتعلقة بالاستقرار في درجات حرارة التبريد القياسية. ونرحب أيضا بإعلان "بايلوجيكال إي" أن التجارب السريرية للمرحلة الأولى/ الثانية للقاحها بدأت".

وفقا للمكتب الصحفي، فإن مثل هذا النجاح المبتكر والعلمي أمر حيوي لمكافحة الوباء بشكل فعال. وأضافت المنظمة: "إنها لأخبار رائعة أن لقاحات متعددة تقترب من المراحل النهائية للاختبار. سيحتاج العالم لقاحات متعددة لتلبية جميع احتياجاته".

تشارك العشرات من شركات الأدوية في جميع أنحاء العالم حاليا في مراحل مختلفة من تجارب اللقاحات ضد "كوفيد- 19". في الأسبوع الماضي، أبلغت شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية "بيو إن تك" وشركة الأدوية الأمريكية "فايزر" عن مرحلة ثالثة ناجحة من التجارب السريرية للقاح مضاد للفيروس قائلة إنه ثبت أنه فعال بنسبة 90%.

كان "سبوتنيك V" هو اللقاح الأول للعالم بأسره - إذ سجلت روسيا ذلك اللقاح رسميا في 11 أغسطس/ آب. تم تطوير اللقاح من قبل معهد أبحاث غامالي لعلم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة، ويتم حاليا استكمال المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

تشارك أكثر من 180 دولة حاليا في ما يسمى بمنشأة "كوفاكس" التي تقودها منظمة الصحة العالمية، والتي تهدف إلى الجمع بين جميع التطورات العالمية في التشخيص والعلاج واللقاحات ضد "كوفيد- 19" وإتاحة الوصول إليها بشكل عادل.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
انفجار محطة وقود بايران وانباء عن اصابات
بولتون يحذر من قرارات ترامب الأخيرة
السويد تشدد الإجراءات الاحترازية وسط الجائحة
الصحة العالمية تتحدث عن "نجاح رائع وفعال" في مكافحة الجائحة
وزارة الأمن الداخلي تنفي مزاعم ترامب بالاحتيال
بايدن: أخبار اليوم عن لقاح ثان هو سبب إضافي للشعور بالأمل
شركة موديرنا تعلن أن لقاحها لعلاج كورونا أظهر فعالية بنسبة 95%.
آخر تطورات الانتخابات الرئاسية الأمريكية
ترامب يغرد: لقد فزت بالانتخابات
لندن: جونسون يخضع للحجر الذاتي بعد مخالطته لمصاب بكورونا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 76.1
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك