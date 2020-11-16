الصفحة الدولية

وزارة الأمن الداخلي تنفي مزاعم ترامب بالاحتيال


قالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، في مواجهة مزاعم الرئيس (دونالد ترامب) بتزوير التصويت: إن الانتخابات الرئاسية لعام 2020 كانت الأكثر أمانًا في تاريخ الولايات المتحدة.

وفي بيان، ذكرت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الداخلي CISA: نحن على دراية بالعديد من الادعاءات التي لا أساس لها وفرص التضليل حول عملية الانتخابات ويمكننا أن نؤكد لكم أننا نتمتع بأقصى درجات الثقة في أمن وسلامة انتخاباتنا، وينبغي عليكم ذلك أيضًا، وكانت انتخابات 3 نوفمبر الأكثر أمانًا في التاريخ الأمريكي.

وأوضحت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الداخلي CISA أن مسؤولي الانتخابات يقومون بالتحقق من العملية الانتخابية بأكملها قبل الانتهاء من النتيجة.

وأضافت الوكالة: عندما يكون لدى الولايات أرقام متقاربة، فإن الولايات تعيد فرز الأصوات، ولدى جميع الولايات التي حققت نتائج قريبة في السباق الرئاسي لعام 2020 سجلات ورقية لكل صوت، مما يسمح بالقدرة على العودة وعد كل بطاقة اقتراع إذا لزم الأمر، وهذه ميزة إضافية للأمن والمرونة تسمح بتحديد وتصحيح أي أخطاء.

وقالت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الداخلي CISA: لا يوجد دليل على تعرض أي نظام تصويت للحذف أو الفقدان، أو تغيير الأصوات، أو التعرض للاختراق بأي شكل من الأشكال.

وأصدرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية البيان بعد تقرير من وكالة رويترز أفاد بأن مدير الوكالة (كريس كريبس) Chris Krebs قال: إنه يتوقع أن يطرده البيت الأبيض.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن ترامب غرد يوم الخميس دون دليل على حذف 2.7 مليون صوت له.

وأصدر كريبس في الأيام التي سبقت الانتخابات رسالة تحذر الأمريكيين من المبالغة في رد الفعل تجاه الادعاءات الزائفة حول أمن الانتخابات.

وقال: هناك إجراءات معمول بها لضمان أنه يمكنك التصويت وإن صوتك يتم عده بشكل صحيح، ويجب أن تثق في نزاهة العملية ولا تبالغ في رد الفعل على الادعاءات التي تبالغ في أهمية الأحداث غير المهمة.

وأشارت CISA إلى أن الولايات المتحدة نفذت اختبارات قبل الانتخابات، في حين أن لجنة المساعدة الانتخابية الأمريكية لديها عملية اعتماد لفحص معدات التصويت.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
انفجار محطة وقود بايران وانباء عن اصابات
بولتون يحذر من قرارات ترامب الأخيرة
السويد تشدد الإجراءات الاحترازية وسط الجائحة
الصحة العالمية تتحدث عن "نجاح رائع وفعال" في مكافحة الجائحة
وزارة الأمن الداخلي تنفي مزاعم ترامب بالاحتيال
بايدن: أخبار اليوم عن لقاح ثان هو سبب إضافي للشعور بالأمل
شركة موديرنا تعلن أن لقاحها لعلاج كورونا أظهر فعالية بنسبة 95%.
آخر تطورات الانتخابات الرئاسية الأمريكية
ترامب يغرد: لقد فزت بالانتخابات
لندن: جونسون يخضع للحجر الذاتي بعد مخالطته لمصاب بكورونا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 76.1
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك