آخر تطورات الانتخابات الرئاسية الأمريكية

قلق في ‎واشنطن من انتقال غير سلس للسلطة بسبب تعنّت ‎ترمب ورفضه الاعتراف بالهزيمة

رودي جولياني رئيس الفريق القانوني لترمب: لدينا من الادلة ما سيقلب النتيجة لصالح ترمب بفارق ٢ الى ٣٪ عن بايدن في اغلب الولايات المتأرجحة.

‏رودي جولياني رئيس الفريق القانوني لترمب: هناك اكثر من ٦٠٠٠ صوت غير شرعي في بنسالفانيا حتى الان كافية لقلب النتيجة.

رودي جولياني رئيس الفريق القانوني لترمب: الرئيس ترمب يزداد غضبا مع تراكم ادلة تزوير الانتخابات ولم يتراجع عن الدعاوى القضائية.

أشهر محامية في امريكا وأحد أعضاء فريق ترمب القانوني، سدني باول تقول : إن الأجهزة التي استخدمت للتصويت تقلب النتائج وأضافت :"لم يسبق لي أن قلت شيئاً وعجزت عن إثباته"

ما يجري في أمريكا خطير جداً يتجاوز الإنتخابات وأكبر من ترمب وبايدن هي حرب حقيقية ومعركة كسر عظم بين آيدولوجيتين متضادتين بين أمريكا الجديدة : الكاثوليك والسود و معظم المهاجرين وامريكا القديمة :البيض المسيحيين البروتستانت الذين صنعوا امريكا و يعتبرون أنفسهم أنهم هوية أمريكا الحقيقية و من يتحالف معهم من الأقليات