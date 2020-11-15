ترامب متراجعا عن كلامه بشأن "فوز بايدن": نحن من سيفوز!

تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن كلامه الذي اعترف به لأول مرة بفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات، مشددا على أن طريقا طويلا لا يزال أمامهما لتحديد الفائز.

وذكر ترامب في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": "لم يفز (بايدن) إلا في عيون وسائل الإعلام الكاذبة، ولم أعترف بأي شيء. لا يزال أمامنا طريق طويل لقطعه. كانت الانتخابات مزورة!".

وفي تغريدة أخرى، جدد ترامب الادعاء بشأن "تزوير" نتائج التصويت، مضيفا: "نحن من سيفوز!".

ويأتي ذلك بعد وقت قصير من نشر ترامب تغريدة كتب فيها أن بايدن "فاز لأن الانتخابات مزورة"، ما يمثل بالفعل أول اعتراف من قبل الرئيس الجمهوري بفوز منافسه الديمقراطي في التصويت.