الصفحة الدولية

الرئيس الإيراني يعلن التعبئة العامة لمكافحة فيروس كورونا


أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، يوم الأحد، التعبئة العامة في البلاد لمكافحة فيروس كورونا قبل أيام من البدء بفرض قيود شديدة السبت المقبل.

وقال روحاني في بيان، إنه نظرا لتوصيات وزارة الصحة ومقر مكافحة فيروس كورونا، فإنه سيتم فرض قيود صارمة، مضيفا أن الالتزام بها واجب أخلاقي وديني وثوري على الجميع.

ودعا الرئيس الإيراني الأجهزة الحكومية إلى تطبيق المقررات بدقة.

ووجه مؤسسة التخطيط والموازنة إلى تأمين الأموال اللازمة لتطبيق الإجراءات الجديدة، ومنحها إلى وزارة الصحة والأجهزة المعنية.

كما دعا الشرطة وقوات التعبئة والباسيج إلى تطبيق القرارات العقابية بصرامة، وتغريم كل من ينتهك الإرشادات الصحية والتباعد الاجتماعي.

وطلب روحاني في بيانه، من المسؤولين السياسيين ووسائل الإعلام إلى عدم تسييس مكافحة الجائحة.

وتبدأ إيران، البلد الأكثر تضررا من الجائحة في الشرق الأوسط، إجراءات صارمة في كافة المدن، اعتبارا من السبت المقبل، وحتى القضاء على الفيروس، وتتراوح بين الإغلاق التام إلى الجزئي، وفقا لتصنيف المدن من حيث الوضع الوبائي.

وسجلت إيران أكثر من 762 ألف إصابة وأكثر من 41 ألف وفاة منذ تفشي الجائحة في مارس الماضي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كبير موظفي بايدن: على الحكومة الأمريكية الموافقة على الانتقال هذا الأسبوع
ترامب متراجعا عن كلامه بشأن "فوز بايدن": نحن من سيفوز!
الرئيس الإيراني يعلن التعبئة العامة لمكافحة فيروس كورونا
قرابة ٢٥ الف اصابة بكورونا خلال يوم واحد في بريطانيا
ترامب: بايدن فاز لأن الانتخابات مزورة
جون بولتون يحذر من ان ترامب قد يسبب ضرراً كبيراً للأمن القومي الامريكي
إطلاق صواريخ على عاصمة إريتريا من داخل إثيوبيا
إصابات كورونا في فرنسا تقترب من المليونين منذ ظهور الوباء
الصين ترصد وجود فيروس كورونا في شحنة روبيان مجمد من السعودية
جهاز الأمن القومي الأرمني يعلن إحباط محاولة لاغتيال باشينيان
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 76.1
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك