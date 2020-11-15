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ترامب: بايدن فاز لأن الانتخابات مزورة


اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، بفوز منافسه الديمقراطي دونالد ترامب في الانتخابات، مشددا على أن سبب ذلك يعود إلى تزوير نتائج التصويت.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه في "تويتر" تعليقا على تقرير تلفزيوني لقناة "فوكس نيوز" تساءل فيه المذيع بشأن كيفية فوز بايدن في التصويت وأشار إلى أن بايدن "كان مقتنعا بأنه سيخسر" قبيل الانتخابات.

وأضاف ترامب في تغريدته: "فاز (بايدن) لأن الانتخابات كانت مزورة".

وكرر ترامب اتهامه بـ "منع المراقبين والمشرفين على التصويت بأداء مهامهم"، مشيراً إلى أن "مهمة فرز الأصوات تعود إلى شركة Dominion الخاصة التي وصفها "يسارية متطرفة وسيئة الصيت، وندد بالمعدات التقنية التي تستخدمها".

وشدد على أن "المشاكل الفنية التي حصلت في يوم التصويت تمثل في الواقع محاولات لسرقة الأصوات"، مضيفا:" "نجحوا في كثير من الأمور لكن لم يتم إمساكهم. التصويت عبر البريد مزحة سمجة!".

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