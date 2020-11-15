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جون بولتون يحذر من ان ترامب قد يسبب ضرراً كبيراً للأمن القومي الامريكي


حذر جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق في إدارة الرئيس دونالد ترامب، من أن الأخير قد يسبب “ضررا كبيرا” للأمن القومي، معربا عن مخاوفه من أنه “لن يرحل بهدوء” بعد خسارة الانتخابات الرئاسية أمام جو بايدن.

وقال بولتون، في لقاء مع CNN، إن “الكثير من الناس يعتقدون أو على الأقل يأملون أنه سيدرك أنه خسر وسيذهب بهدوء، ولكن أشعر بالخوف من أن رد الفعل سيكون عكس ذلك تماما”.

وأضاف: “أعتقد، وأنا أتحدث كجمهوري، أن طريقة احتواء الضرر ليس فقط على البلد، ولكن بالنسبة للحزب، هي أن يتحدث القادة الجمهوريون، مثلما يفعل البعض الآن، للاعتراف بالواقع وإدراك أن جو بايدن هو الرئيس المنتخب”.

وحول مزاعم تزوير الانتخابات التي يرددها ترامب، قال بولتون: “لقد سمعنا منذ الانتخابات عن أدلة هائلة كانت ستظهر تزويرا ومؤامرة كبيرا، لكننا لم نر ذلك حتى الآن، ولا أعتقد أن هناك أي شيء”.

وأضاف: “أعتقد أنه كلما طالت مدة هذا الأمر كلما زاد الأمر سوءا بالنسبة إلى الولايات المتحدة وسمعتها على المستوى الدولي على وجه الخصوص عندما يرون رئيسا منفصلا عن الواقع أكثر مما كان عليه من قبل”.

وحول الأمن القومي الأمريكي، قال بولتون: “أعتقد أن هناك الكثير من الضرر الذي يمكنه فعله”، وأشار إلى إقالة ترامب لوزير الدفاع مارك إسبر، معتبرا أن القرار يبدو بسبب دوافع شخصية وقد يكون له “أضرار جسيمة”.

وأضاف بولتون: “هذا هو الوقت الذي يأمل فيه خصوم الولايات المتحدة أن يتحول اهتمامنا، لاستغلالنا بطريقة أو أخرى”. كما انتقد بولتون وزير الدفاع بالوكالة كريستوفر ميللر الذي عينه ترامب، ووصفه أنه “قليل الخبرة للغاية”، لكنه أكد ثقته في القيادات العسكرية للجيش الأمريكي.

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