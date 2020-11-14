إصابات كورونا في فرنسا تقترب من المليونين منذ ظهور الوباء

أظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية اليوم السبت، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بسبب كوفيد-19 اقتربت من 2 مليون منذ ظهور الوباء.

وسجلت الوزارة 32095 حالة إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بزيادة كبيرة مقارنة بيوم الجمعة حيث سجلت 23794 إصابة.

وأفادت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم السبت، بتسجيل 657 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم ما يمثل حصيلة قياسية لهذا المؤشر.