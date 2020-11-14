الصين ترصد وجود فيروس كورونا في شحنة روبيان مجمد من السعودية

أعلنت مدينة لانتشو بغرب الصين أنها رصدت فيروس كورونا المستجد في إحدى عبوات شحنة جمبري (روبيان) مجمد مستوردة من السعودية، في الوقت الذي تكثف فيه الصين من فحوص الأطعمة المجمدة.

وقالت لجنة الصحة في بلدية لانتشو في بيان اليوم السبت على موقعها الإلكتروني، إنها عثرت على عينة إيجابية واحدة أمس الجمعة على العبوة الداخلية للروبيان المجمد المستورد من السعودية، والتي عبرت من جمارك مدينة تيانجين الساحلية.

وذكر البيان أن السلطات أغلقت بصورة مؤقتة مرفق التخزين المبرد في لانتشو، حيث تم اكتشاف الحالة، كما خضع جميع العاملين فيه لفحوص كورونا، بينما تم التحفظ على باقي الشحنة المعنية وتحديد أماكن كل ما بيع منها.

وأوضحت اللجنة أن الشحنة دخلت البلاد في 21 أكتوبر، ووصلت إلى لانتشو في الثامن من نوفمبر.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن خطر الإصابة بكوفيد-19 من الأطعمة المجمدة منخفض، لكن الصين حذرت مرارا من ذلك بعد اكتشاف الفيروس في منتجات أغذية مستوردة، وهو ما يؤدي إلى فرض حظر على الاستيراد من حين لآخر.