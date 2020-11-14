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مستشار النمسا يعلن فرض عزل عام بسبب كورونا اعتبارا من 17 نوفمبر


أكد المستشار النمساوي، سيباستيان كورز، أن حكومته ستفرض اعتبارا من 17 نوفمبر عزلا عاما في البلاد بهدف احتواء تفشي فيروس كورونا على خلفية الارتفاع الكبير للإصابات به.

وذكر كورز، في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، أن الإجراءات الجديدة ستشمل إغلاق المتاجر غير الضرورية وتمديد نظام حظر التجول، الذي يستمر حاليا من الساعة 20:00 إلى الساعة 06:00، ليمتد على طول اليوم مع مطالبة الناس بالبقاء في المنازل.

لكنه أوضح أنه سيكون بإمكان الناس الخروج في حالات معينة مثل زيارة المحالات لشراء بضائع ضرورية أو ممارسة الرياضة.

وشدد كورز على ضرورة نقل كل الموظفين للعمل عن بعد قدر الإمكان، مبينا أن هذا الإغلاق سيمتد حتى 6 ديسمبر على الأقل.

وسجلت النمسا في الأيام الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة للإصابات بفيروس كورونا والتي بلغ عددها اليومي في إحصائية 13 نوفمبر أكثر من 9500 حالة.

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