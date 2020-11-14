قائد مليشيا تابع لترامب يقول انهم على اهبة الاستعداد لمنع سرقة الانتخابات ويهدد بحرب اهلية

في أخطر تصريح حتى الآن قال زعيم ميليشيا Oath Keepers التابعة لترامب ستيوارت رودس إن لديه رجالًا مسلحين على أهبة الاستعداد خارج واشنطن العاصمة ، من أجل منع الانتخابات الرئاسية لعام 2020 من السرقة من الرئيس دونالد ترامب.

مرددًا صدى عناصر نظرية مؤامرة QAnon أثناء ظهوره في برنامج أليكس جونز ، أحد أصحاب نظرية المؤامرة اليمينية المتطرفة ، قال رودس إن الطريقة الوحيدة لمنع رجاله من الانخراط في "معركة دامية" هي رفع ترامب السرية عن المعلومات لفضح المتحرشين بالأطفال في " الدولة العميقة "والسماح للرئيس بالبقاء في السلطة.

وأشار رودس أيضًا إلى أن ميليشياته ستشارك في مسيرة لدعم ترامب المخطط لها في نهاية هذا الأسبوع في عاصمة البلاد.

وصف مركز قانون الفقر الجنوبي ، ميليشيا حراس القسم التابعة لرودس ، والتي تضم "مسؤولي إنفاذ القانون السابقين والمحاربين القدامى" ، بأنها "واحدة من أكبر الجماعات الراديكالية المناهضة للحكومة في الولايات المتحدة اليوم". ولكن ، كما أوضحت تعليقات رودس العامة الأخيرة ، تحول هدف المنظمة من معارضة الحكومة إلى العمل بدلاً من ذلك كمجموعة أهلية مؤيدة لترامب ومستعدة لدعم محاولات ترامب الظالمة للبقاء في السلطة بعد خسارة انتخابات 2020.

انضم رودس إلى مضيف جونز وإنفوارز أوين شروير خلال بث 10 نوفمبر من برنامج أليكس جونز شو. ادعى رودس أنه من أجل منع سرقة الانتخابات منه ، يحتاج ترامب إلى رفع السرية عن المعلومات التي تكشف عن أعضاء "الدولة العميقة" حتى يتمكن الأمريكيون من "معرفة جميع الأشخاص الذين يمارسون الجنس مع الأطفال".

وفقًا لرودس ، فإن القضاة - بمن فيهم قاضي المحكمة العليا جون روبرتس - والسياسيون وأعضاء المجتمع القانوني والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام هم جميعًا جزء من "الدولة العميقة".

كررت هذه التعليقات عقيدة مركزية لنظرية مؤامرة QAnon ، التي تدعي أن ترامب منخرط في معركة مع عصابة من النخبة المتحرشين بالأطفال.

وقال رودس إن على ترامب تكليف قادة القوات الخاصة في الجيش بجمع المعلومات ومعالجتها لأنه "لا يمكنه الوثوق بأجهزة المخابرات العسكرية العادية". في إشارة إلى أنه عارض سابقًا التدخل العسكري الأمريكي في الشؤون الداخلية ، قال رودس إنه في هذه الحالة ينبغي على ترامب اللجوء إلى قانون التمرد لتحقيق هذا الهدف.

ثم قال رودس إنه لدعم ترامب ، "لدينا رجال متمركزون بالفعل خارج العاصمة كخيار نووي في حال حاولوا عزل الرئيس بشكل غير قانوني ، سوف نتدخل ونوقف ذلك" وأكد أن هؤلاء الرجال "مسلحون" و "على استعداد للدخول ، إذا اتصل بنا الرئيس". بالإضافة إلى النشاط خارج العاصمة ، قال رودس إنه سيكون لديه حراس قسم داخل المدينة في عطلة نهاية الأسبوع القادمة لدعم قافلة من أنصار Infowars بقيادة Shroyer الذين يقولون إنهم سيعقدون حدثًا في 14 نوفمبر. تعد وحدة Infowars واحدة من العديد من الجماعات اليمينية المتطرفة التي تقول إنها ستلتف في المدينة لدعم ترامب. وأضاف ستيوارت أن مجموعته كانت تقوم "باستطلاع" الأسبوع الماضي في منطقة واشنطن العاصمة.

دعا رودس أنصار ترامب إلى الالتقاء في العاصمة بنفس الطريقة التي تجمع بها أعضاء الميليشيات اليمينية المتطرفة في مزرعة في نيفادا في عام 2014 لتهديد ضباط إنفاذ القانون الفيدرالي الذين كانوا يحاولون تنفيذ أمر محكمة ضد المزارع كليفن بوندي. كما أوضح خلال ظهوره أن البديل الوحيد لبقاء ترامب في السلطة هو العنف ، قائلاً: "إما أن يتم تشجيع الرئيس ترامب ، وتعزيزه ، [و] تقويته للقيام بما يجب عليه القيام به أو ينتهي بنا الأمر في معركة دموية. نحن كلنا نعلم ذلك. المعركة قادمة ".

ادعى رودس سابقًا خلال ظهوره في برنامج جونز أن حراس القسم متمركزين خارج واشنطن العاصمة ، ليوم الانتخابات ، لمنع سيناريو غير متوقع توقع فيه معارضو ترامب ، بمساعدة إرهابيين أجانب ، اقتحام البيت الأبيض ، و سوف ينفد الرصاص من الخدمة السرية ، مما يستلزم دعمًا من أعضاء ميليشياته. أثناء الإدلاء بهذه التعليقات ، أثار رودس احتمالية انخراط أعضاء Oath Keepers في أعمال عنف واسعة النطاق ضد اليسار في سيناريو حرب أهلية.