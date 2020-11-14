قائد عسكري ايراني: الوجه الحقيقي لاميركا انكشف مع تفشي كورونا والانتخابات الرئاسية

اعتبر قائد القوة الجوية للجيش الايراني العميد طيار عزيز نصير زادة ان الوجه الحقيقي لاميركا انكشف مع تفشي فيروس كورونا والانتخابات الرئاسية الاخيرة.

وقال العميد طيار نصير زادة في كلمة القاها خلال مراسم تخريج دفعة جديدة من طياري مقاتلات "اف 5" و"ميغ 29" جرت الخميس في قاعدة "الشهيد فكوري" الجوية في مدينة تبريز مركز محافظة اذربيجان الشرقية شمال غرب ايران: ان اميركا تأتي في مقدمة اعداء الجمهورية الاسلامية الايرانية وهي التي فرضت الضغوط الاقتصادية والسياسية والثقافية على شعبنا.

واضاف: ان احد مخططات العدو هو بث اليأس والاحباط في نفوس الشعب عبر وسائل الاعلام المختلفة خاصة الاجواء الافتراضية حيث ان التصدي المؤثر لها بحاجة الى الوعي ومعرفة العدو.

واشار قائد القوة الجوية للجيش الى انه مع تفشي فيروس كورونا والانتخابات الرئاسية اتضح اكثر فاكثر الانحطاط الثقافي والقانوني للمسؤولين الاميركيين وقال: انه وعلى النقيض من الصورة البراقة والمحببة لدى الشباب التي تعرضها اميركا عن ثقافتها في وسائل الاعلام المختلفة، شهدنا الانحطاط الثقافي والقانوني على مستوى مسؤوليها خلال الاشهر الاخيرة.

واضاف: ان مرشحي الرئاسة الاميركية اتهم احدهما الآخر بالفساد والسرقة وجرى نهب المتاجر خلال تفشي فيروس كورونا وتم وضع حواجز للحفاظ على واجهات المعارض، وهذه هي صورة اميركا الحقيقية في حين يسعون للايحاء بان ثقافتهم هي المتفوقة.

وقال العميد طيار نصير زادة: ان اميركا تعاني هي نفسها اليوم من كل مشكلة سببتها للدول الاخرى بحجة الديمقراطية وحقوق الانسان والمجازر التي ارتكبتها في العالم بذرائع مختلفة.