بايدن يدعو إلى اتخاذ إجراء فوري وقوي لمواجهة كورونا

دعا الديمقراطي جو بايدن، الإدارة الحالية للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى اتخاذ إجراء عاجل لمواجهة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقال بادين في تغريدة عبر تويتر: "أشعر بانزعاج من ارتفاع حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، تتطلب هذه الأزمة استجابة فدرالية قوية وفورية".

وأضاف: "أنا الرئيس المنتخب، لكن لن أكون رئيسا حتى العام المقبل، كوفيد -19 لا يحترم الجداول الزمنية، فهو يتسارع الآن"، مضيفا: "هناك حاجة إلى إجراء عاجل اليوم، الآن، من قبل الإدارة الحالية".