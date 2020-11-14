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إعلامي أمريكي يكشف توجهات ترامب بعد الإقرار بفوز بايدن


أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب سيتبع ويلتزم بدستور البلاد ويغادر البيت الأبيض، إذا تأكد فوز خصمه جو بايدن في الانتخابات، وأنه لا يخطط للإطاحة بالحكومة المنتخبة.

وقال  جيرالدو ريفيرا، مراسل "فوكس نيوز" بعد حديثه مع ترامب: " بدا لي (أن ترامب) بطلا للوزن الثقيل في الجولة الأخيرة من المعركة، وعلى استعداد (للتجاوب).. أخبرني أنه واقعي، وقال إنه سيتخذ المسار والفعل الصحيح".

ونقل ريفيرا عن ترامب، بأنه إذا كانت العملية الانتخابية ستحسم في النهاية ضده (ترامب)، فسيتبع الدستور الأمريكي ويترك البيت الأبيض.

وتابع المراسل، قائلا "لم يتولد لدي انطباع بأنه يخطط للإطاحة بالحكومة المنتخبة. إنه يريد فقط منافسة (معركة) عادلة".

وكان ترامب قد تحدث إلى الصحفيين يوم الجمعة للمرة الأولى منذ أسبوع بعد خسارته المزعومة في الانتخابات التي فاز فيها جو بايدن، وفقا لتقارير إعلامية أولية. أنهى ترامب خطابه برفض الإجابة على أسئلة الصحفيين، بما في ذلك ما إذا كان سيعترف بخسارته أمام بايدن.

وجرت الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 نوفمبر. وأعلن المرشح الديمقراطي، جوزيف بايدن، السبت الماضي، فوزه في الانتخابات. وهنأه العديد من رؤساء الدول.

بدوره ترامب ادعى أن الانتخابات لم تنته بعد، وهدد باللجوء إلى المحاكم، ومع ذلك، في حديثه إلى الصحفيين في البيت الأبيض يوم الجمعة، اعترف الرئيس بأنه قد لا يبقى لفترة ولاية ثانية.

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