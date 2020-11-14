الصفحة الدولية

مزاعم اغتيال أحد عناصر القاعدة في إيران لا أساس لها من الصحة


فنّد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم السبت، مزاعم اغتيال أحد عناصر القاعدة في إيران فيما نصح الإعلام الأمريكي بعدم الوقوع في فخ المسؤولين الأمريكيين والصهيونيين في سيناريوهات هوليوود.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في معرض رده على سؤال لأحد الصحفيين اليوم السبت حول بعض التقارير التي نشرتها مصادر إسرائيلية والتقرير الأخير لصحيفة نيويورك تايمز الذي يزعم اغتيال مسؤول في تنظيم القاعدة الإرهابي في طهران، نفى المتحدث بأسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زادة، بشدة أي وجود لأعضاء هذه المجموعة الارهابية في إيران.

ونصح خطيب زادة، وسائل الاعلام الاميركية بعدم الوقوع في فخ سيناريوهات هوليوود التي يضعها المسؤولون الاميركيون والكيان الصهيوني.

واشار خطيب زادة الى أن جماعة القاعدة الإرهابية هي وليدة السياسات الخاطئة للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، مضيفا: بين الحين والآخر، تحاول واشنطن وتل أبيب تصوير ايران على أنها مرتبطة بهذه الجماعة وغيرها من الجماعات الارهابية في المنطقة من خلال بث الاكاذيب وتسريب معلومات كاذبة الى وسائل الإعلام من أجل التهرب من المسؤولية عن الأنشطة الإجرامية لهذه الجماعات الإرهابية.

وتابع المتحدث بأسم الخارجية الايرانية: على الرغم من أن اميركا في الماضي لم تدخر وسعا في كيل اتهامات كاذبة ضد الجمهورية الإسلامية الايرانية، إلا أن هذا النهج أصبح توجهًا دائما في الإدارة الأميركية الحالية، وحاول البيت الأبيض اتخاذ المزيد من الخطوات لتنفيذ خطته الخاصة بالتخويف من ايران (رهاب ايران) من خلال تكرار مثل هذه الاتهامات.

واضاف خطيب زادة: مما لا شك فيه أن مثل هذه الاتهامات تأتي في سياق الحرب الاقتصادية والاستخباراتية والنفسية الشاملة ضد الشعب الإيراني، وينبغي ألا تكون وسائل الإعلام منصة لنشر أكاذيب البيت الأبيض التي تستهدف ايران.

يذكر ان صحيفة "نيويورك تايمز" ادعت في تقرير لها نقلا عن مسؤولين في الاستخبارات الأميركية، بأن ثاني زعيم للقاعدة، المتهم بأنه العقل المدبر للهجمات على السفارات الأميركية بإفريقيا، تمت تصفيته في طهران.

وقالت الصحيفة إن الرجل الثاني في "القاعدة"، أبو محمد المصري، تمت تصفيته بالرصاص في عملية نفذها عملاء الموساد الإسرائيلي، كانوا على متن دراجة نارية، في أحد شوارع طهران، بأمر من الولايات المتحدة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مزاعم اغتيال أحد عناصر القاعدة في إيران لا أساس لها من الصحة
مستشار ترامب التجاري: الرئيس فاز في الانتخابات وإدارته تعتبر أنه سيشغل ولاية ثانية
ترامب: الوقت سيكشف من سيشغل مكتب الرئيس
ابنة شقيق ترامب: عمي يعاني من اضطرابات نفسية ولن يترشح مجددا
أوباما: وصول ترامب إلى البيت الأبيض جاء كرد فعل على وجود رجل أسود قبله
فاوتشي: بعد فايزر نحن على أعتاب الإعلان عن لقاح جديد
الصين تهدد بالتحرك بعد تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي
CNN: بايدن ينتزع "ولاية جمهورية" من ترامب
استقالة نائب رئيس الأركان الأمريكي
بيلوسي تدعو الجمهوريين إلى “إيقاف السيرك” وقبول نتائج الانتخابات
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 76.1
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك