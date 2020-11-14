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ابنة شقيق ترامب: عمي يعاني من اضطرابات نفسية ولن يترشح مجددا


اعتبرت ماري ترامب، ابنة شقيق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن عمها لن يترشح مجددا لانتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2024.

وقالت ماري إن “ترامب ألمح بطريقة ما إلى أنه سيترشح إلى الانتخابات المقبلة، وهذا غريب لأنه اعتراف بالهزيمة، حيث أنه تم طرح هذه الفكرة في البداية كوسيلة لإرضائه وتهدئة غروره”.

وشددت ماري ترامب على أن “عمها لن يضع نفسه مجددا في وضع يمكن أن يخسر فيه هكذا مرة أخرى”، مشيرة إلى أن اعتقادها بعدم ترشحه للانتخابات الأمريكية مجددا، يرتكز إلى أنه “بحاجة لتقديم الدعم خلال 4 سنوات، وهذا ما سيكون من الصعب جدا عليه تحمله”.

وتابعت ترامب “بالإضافة إلى ذلك، فإن ترامب، وخلال 4 سنوات، سيكون في عمر جو بايدن الآن، مع الإشارة إلى أنه شخص غير صحي ولديه نظام غذائي سيئ، ولا يمارس الرياضة، كما يعاني من اضطرابات نفسية لا تزال دون علاج”.

وقالت ماري إنه “مع كل هذه الأمور لا أتخيل حتى أنه سيتمكن من الترشح في غضون 4 سنوات، بالإضافة إلى حقيقة أنه قد يُنظر في تهم خطيرة يتم توجيهها إليه”.

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