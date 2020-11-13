فاوتشي: بعد فايزر نحن على أعتاب الإعلان عن لقاح جديد

أكد كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، أن بلاده على أعتاب الموافقة على لقاح جديد ضد “كوفيد-19″، بعد أيام من الإعلان الذي كشفت عنه شركتا “فايزر” الأميركية و”بيونتيك” الألمانية، إثر نجاح اللقاح الذي تعملان على تطويره ضد فيروس كورونا المستجد، كما افادت “سكاي نيوز عربية” .

وفي حديثه عن لقاح آخر يتم تطويره في الولايات المتحدة من قبل شركة “موديرنا”، أكد فاوتشي أنه “قد يتم الإعلان قريبا عن نتائج مشابهة لتلك التي أعلنت عنها فايزر ونتائج اللقاح الجديد على وشك الإعلان عنها قريبا جدا”.

وكانت شركة “موديرنا قد اعلنت اخيرا انها “اقتربت من تحقيق نتائج التجارب التي من شأنها أن تسمح لها بالحصول على تصريح من المنظمين الأميركيين”.