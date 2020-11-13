CNN: بايدن ينتزع "ولاية جمهورية" من ترامب

تمكن المرشح الديمقراطي، جو بايدن من الانتصار على منافسه الرئيس دونالد ترامب، في ولاية أريزونا، التي تعتبر مركزا قويا للجمهوريين في البلاد.
وذكرت شبكة الـ"CNN" أنه بعد فرز 99% من الأصوات، حصل بايدن على 1668684 صوتا وهو ما نسبته 49.4%، فيما حصل ترامب على 1657250، أي 49.1%.
ويعتبر فوز بايدن بأريزونا التي تمنح 11 صوتا في المجمع الانتخابي، هو المرة الثانية التي يفوز بها الديمقراطيون بهذه الولاية منذ نحو 7 عقود.
وبهذه النتيجة حصل بايدن على 290 صوتا بالمجمع الانتخابي، متجاوزا الحد المطلوب المتمثل بـ270 صوتا بالمجمع الانتخابي للفوز بسباق الرئاسة، مقابل 217 صوتا للرئيس ترامب.
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