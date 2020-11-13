امير عبداللهيان: على الرياض التوقف عن خدمة الكيان الصهيوني واحترام جيرانها

كتب المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى للشؤون الدولية، امير عبداللهيان، على موقع تويتر، ملك السعودية الذي غزا اليمن ليس له الحق في اتهام إيران، وعلى الرياض التوقف عن خدمة الكيان الصهيوني واحترام جيرانها.

وكتب المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى للشؤون الدولية، امير عبداللهيان في حسابه الشخصي على موقع تويتر، " ملك السعودية الذي غزا اليمن ليس له الحق في اتهام إيران، وعلى الرياض التوقف عن خدمة الكيان الصهيوني واحترام جيرانها ".

واضاف: " لا يحق لملك السعودية الذي غزا اليمن، والذي كان يدعم الإرهاب ( الداعشي - الأمريكي ) في العراق وسوريا ولبنان واليمن اتهام جمهورية إيران الإسلامية ".

وقال: " على الرياض أن تتوقف عن خدمة الكيان الصهيوني، وأن تحترم جيرانه "، لطالما كانت إيران داعماً رئيسياً لسلام وأمن جيرانها والمنطقة.