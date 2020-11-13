اليابان لا تنوي إعلان حالة الطوارئ مجددا بسبب كورونا فالوضع لا يسمح!

قال رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، اليوم الجمعة، إن بلاده ليست في وضع يسمح بإعلان حالة الطوارئ مرة أخرى بشأن جائحة كورونا، مشيرا الى أن الخبراء أيدوا هذا الرأي.

وفي حديثه إلى الصحفيين، لفت يوشيهيدي سوجا إلى أن مبادرة الحكومة لتعزيز السياحة الداخلية بالإعانات، لا تحتاج إلى مراجعة.

والاصابات بكورونا في اليابان، وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، عند 1634 حالة سجلت يوم أمس الخميس، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل في 7 أغسطس، وفقا لإذاعة NHK العامة