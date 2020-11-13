الصفحة الدولية

السلطات الأمريكية: الانتخابات الأخيرة الأكثر أمانا بالتاريخ ولا دليل على فقدان أصوات


أكدت السلطات الأمريكية أنها لم تجد أي دليل على عدم احتساب أو فقدان أصوات أثناء عملية فرزها، كما لم تسجل أي اختراقات لأنظمة التصويت خلال الانتخابات الرئاسية.

وجاء في بيان مشترك لوكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية (CISA) التابعة ل‍وزارة الأمن الداخلي، والمجلس التنسيقي الحكومي الخاص بالانتخابات (GCC)، أن "انتخابات 3 نوفمبر كانت الأكثر أمانا في التاريخ".

وأضاف البيان أنه "لا توجد أي معلومات تدل على أن أنظمة التصويت دمرت أو فقدت أو غيرت الأصوات، أو على تقويض مصداقيتها بأي طريقة أخرى"

ويأتي ذلك وسط الجدل الدائر في الولايات المتحدة بشأن التصويت عبر البريد، حيث كان الرئيس الحالي دونالد ترامب يحذر من حدوث "تزوير غير مسبوق" لنتائج الانتخابات بسبب استخدام التصويت عبر البريد على نطاق واسع.

وكان خصوم ترامب يصرون على ضرورة الاستخدام الواسع للتصويت عبر البريد بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بيسكوف: بوتين سيعلن بنفسه موعد تلقيه اللقاح المضاد لعدوى كورونا
امير عبداللهيان: على الرياض التوقف عن خدمة الكيان الصهيوني واحترام جيرانها
اليابان لا تنوي إعلان حالة الطوارئ مجددا بسبب كورونا فالوضع لا يسمح!
السلطات الأمريكية: الانتخابات الأخيرة الأكثر أمانا بالتاريخ ولا دليل على فقدان أصوات
اتهام للجمهوريين في مجلس الشيوخ بـ"تسميم" الديموقراطية الأمريكية
قاض أمريكي يرفض دعوى ترامب ضد "سي إن إن"
حريق قرب منصة تابعة لمحطة منتجات بترولية سعودية نتيجة هجوم للحوثيين الابطال
مصر تعيد فرض إجراءات كورونا المشددة
الولايات المتحدة تسجل رقما قياسيا بإصابات كورونا
بايدن يعلن تعيين رون كلين كبيرا لموظفي البيـت الأبيض في إدارته
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 76.1
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك