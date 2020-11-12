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"سنموت جميعا"يوما ما ... تصريحات صادمة لرئيس البرازيل


علق الرئيس البرازيلي جائير بولسنارو على الاهتمام العالمي بوباء كورونا المستجد، واشتكى من أن كل شيء يتعلق بجائحة فيروس كورونا الآن.

جاءت تصريحات بولسونارو صادمه لشعبه الذي يعاني من تداعيات الجائحة وقضت على نحو 163 ألف شخص في بلاده.

وقلل بولسونارو خلال مؤتمر صحفي، من مخاطر فيروس كورونا المستجد، رغم أن معدل وفيات كورونا في البرازيل هو الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت شبكة "سي ان ان" عن الرئيس البرازيلي قوله: "آسف على الضحايا الذين قضوا لكننا سنموت جميعنا يوماً ما".

وبحسب "رويترز" قال بولسونارو إنه "لا فائدة من الهروب".

واستخدم بولسونارو الكلمة البرتغالية "maricas"، وهي مصطلح "سوقي" مسيء للمثليين، وقال "لا يجب أن نكون بلد مخنثين".

ولفت بولسونار إلى أنه "بإمكان البرازيليين اللعب بمياه الصرف الصحي وعدم الإصابة بأي عدوى".

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"سنموت جميعا"يوما ما ... تصريحات صادمة لرئيس البرازيل
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