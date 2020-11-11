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كورونا في بريطانيا.. تسجيل أعلى حصيلة وفيات يومية منذ ستة أشهر


أعلنت السلطات الصحية البريطانية تسجيل 595 وفاة جديدة بفيروس كورنا اليوم الأربعاء، في أعلى حصيلة يومية منذ مايو، ليتجاوز إجمالي الوفيات عتبة 50 ألف حالة في البلاد.

كما سجلت بريطانيا 22950 إصابة بالفيروس في أحدث الأرقام اليومية ارتفاعا من 20412 يوم أمس الثلاثاء.

وكان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك قال، أمس الثلاثاء، إنه طلب في وقت لاحق من خدمات الصحة الوطنية البريطانية الاستعداد لبدء تطعيم المواطنين بدءاً من مطلع كانون الأول المقبل.

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