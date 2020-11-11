ولاية جورجيا ستجري إعادة فرز كاملة للأصوات الانتخابية

أعلن مسؤول كبير في ولاية جورجيا الأمريكية، أن الولاية ستقوم بإعادة فرز لجميع أوراق الاقتراع التي تم الإدلاء بها في الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر.

وقال سكرتير الولاية براد رافينسبرجير، إنه "من الناحية الحسابية، يجب إعادة الفرز يدويا لكافة الأوراق لأن الهامش قريب جدا"، مشيرا الى "أننا نريد البدء بهذه العملية قبل انتهاء الأسبوع الحالي".

وكانت حملة الرئيس دونالد ترامب، رفعت دعوى قضائية لوقف فرز الأصوات في ولايات جورجيا وميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن.

وتزعم الدعوى أن مراقبا جمهوريا شاهد أحد موظفي الاقتراع وهو يأخذ بطاقات تصويت بريدية غير معالجة من غرفة خلفية ويخلطها في بطاقات تم تجهيزها في انتظار جدولتها.