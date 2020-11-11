الصفحة الدولية

نيويورك تايمز تخرس ترامب: اتصلنا بمسؤولي الانتخابات في 45 ولاية ولم نجد اي تزوير


افادت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية في تقرير لها ، الاربعاء، أنه وفي الوقت الذي يواصل فيه ترامب والموالين له التشكيك في نتائج الانتخابات الرئاسية ، اتصلت الصحيفة مع مسؤولي الانتخابات في 45 ولاية عبر أمريكا ولم تجد “أي دليل” على التدخل أو التلاعب او التزوير كما يدعى ترامب وفريقه.

وذكر التقرير  ان ” مسؤولي الانتخابات في جميع أنحاء البلاد قالوا في مقابلات وتصريحات ان العملية قد نجحت نجاحا كبيرا وشهدت اقبالا قياسيا على صناديق الاقتراع على الرغم من مخاطر جائحة كورونا “.

وقال النائب الجمهوري ومسؤول الشؤون الخارجية لولاية اوهايو فرانك لاروز إن ” هناك قدرة بشرية كبيرة لابتكار وتخيل اشياء غير صحيحة عن الانتخابات، كما ان نظريات المؤامرة والشائعات وكل هذه الأمور تتفشى و لسبب ما ، تولد الانتخابات هذا النوع من الأساطير “.

من جانبه قال مسؤول الشؤون الخارجية في ولاية منيسوتا الديمقراطي ستيف سيمون ” لم اواجه حالة واحدة شكى فيها احد من انه لم يتم احتساب تصويته والحقيقة لايوجد اي نوع من الاحتيال في الانتخابات”، فيما اكدت المتحدثة باسم مسؤول ولاية كانساس الجمهوري سكوت شواب ، في رسالة بالبريد الإلكتروني “لم تواجه كانساس أي مشاكل منهجية واسعة النطاق مع تزوير الناخبين أو الترهيب أو المخالفات أو مشاكل التصويت”. ونحن سعداء جدًا بالطريقة التي وصلت بها الانتخابات إلى هذه النقطة”.

وتابع التقرير أن ” الصحيفة اتصلت طوال يومين بمسؤلي الانتخابات في 45 ولاية امريكية طوال يومين للتساؤل عما إذا كانوا يشتبهون أو لديهم دليل على التصويت غير القانوني واجابوا لايوجد اي شيء من هذا القبيل “.

وواصل ” لم يرد المسؤولون على مستوى الولاية في تكساس على الاستفسارات المتكررة ، لكن متحدثة باسم مسؤول الانتخابات الأعلى في مقاطعة هاريس ، أكبر مقاطعة في تكساس ويبلغ عدد سكانها أكبر من العديد من الولايات ، قالت إنه لم يكن هناك سوى عدد قليل من القضايا البسيطة وأن لدينا انتخابات سلسة للغاية “.

واشار التقرير الى انه ” وعلى الرغم من أن المحامي الشخصي لترامب رودي جولياني ادعى وجود تزوير في الانتخابات في ولاية بنسلفانيا ، قال مكتب كبير مسؤولي إنفاذ القانون في الولاية إنه لا يوجد دليل يدعم مزاعمه”.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
نيويورك تايمز تخرس ترامب: اتصلنا بمسؤولي الانتخابات في 45 ولاية ولم نجد اي تزوير
الصحة الإيرانية: 462 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
لقاح "سبوتنيك V" يسجل فعالية بلغت 92% بنتائج التحاليل المؤقتة للمرحلة الثالثة
عراقجي: لسنا خائفين من بقاء ترامب ولا سعداء بقدوم بايدن
استطلاعات "تحرم" بايدن من الفوز بالرئاسة الأمريكية!
CNN: مسؤولو الأمن القومي الأمريكي لم يتلقوا أي توجيهات بنقل السلطة
النمسا: على تركيا الانتظار 30 عاما قبل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
أحدهم معروف بعدائه للإسلام.. موالون لترامب يتولون مناصب بارزة في البنتاغون
بايدن لزعماء العالم: أمريكا ستعود إلى اللعبة
بومبيو عن اتصالات زعماء أجانب مع بايدن: لدينا رئيس واحد الآن
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 76.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك