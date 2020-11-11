نيويورك تايمز تخرس ترامب: اتصلنا بمسؤولي الانتخابات في 45 ولاية ولم نجد اي تزوير

افادت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية في تقرير لها ، الاربعاء، أنه وفي الوقت الذي يواصل فيه ترامب والموالين له التشكيك في نتائج الانتخابات الرئاسية ، اتصلت الصحيفة مع مسؤولي الانتخابات في 45 ولاية عبر أمريكا ولم تجد “أي دليل” على التدخل أو التلاعب او التزوير كما يدعى ترامب وفريقه.

وذكر التقرير ان ” مسؤولي الانتخابات في جميع أنحاء البلاد قالوا في مقابلات وتصريحات ان العملية قد نجحت نجاحا كبيرا وشهدت اقبالا قياسيا على صناديق الاقتراع على الرغم من مخاطر جائحة كورونا “.

وقال النائب الجمهوري ومسؤول الشؤون الخارجية لولاية اوهايو فرانك لاروز إن ” هناك قدرة بشرية كبيرة لابتكار وتخيل اشياء غير صحيحة عن الانتخابات، كما ان نظريات المؤامرة والشائعات وكل هذه الأمور تتفشى و لسبب ما ، تولد الانتخابات هذا النوع من الأساطير “.

من جانبه قال مسؤول الشؤون الخارجية في ولاية منيسوتا الديمقراطي ستيف سيمون ” لم اواجه حالة واحدة شكى فيها احد من انه لم يتم احتساب تصويته والحقيقة لايوجد اي نوع من الاحتيال في الانتخابات”، فيما اكدت المتحدثة باسم مسؤول ولاية كانساس الجمهوري سكوت شواب ، في رسالة بالبريد الإلكتروني “لم تواجه كانساس أي مشاكل منهجية واسعة النطاق مع تزوير الناخبين أو الترهيب أو المخالفات أو مشاكل التصويت”. ونحن سعداء جدًا بالطريقة التي وصلت بها الانتخابات إلى هذه النقطة”.

وتابع التقرير أن ” الصحيفة اتصلت طوال يومين بمسؤلي الانتخابات في 45 ولاية امريكية طوال يومين للتساؤل عما إذا كانوا يشتبهون أو لديهم دليل على التصويت غير القانوني واجابوا لايوجد اي شيء من هذا القبيل “.

وواصل ” لم يرد المسؤولون على مستوى الولاية في تكساس على الاستفسارات المتكررة ، لكن متحدثة باسم مسؤول الانتخابات الأعلى في مقاطعة هاريس ، أكبر مقاطعة في تكساس ويبلغ عدد سكانها أكبر من العديد من الولايات ، قالت إنه لم يكن هناك سوى عدد قليل من القضايا البسيطة وأن لدينا انتخابات سلسة للغاية “.

واشار التقرير الى انه ” وعلى الرغم من أن المحامي الشخصي لترامب رودي جولياني ادعى وجود تزوير في الانتخابات في ولاية بنسلفانيا ، قال مكتب كبير مسؤولي إنفاذ القانون في الولاية إنه لا يوجد دليل يدعم مزاعمه”.