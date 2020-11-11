الصحة الإيرانية: 462 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

اعلنت الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 462 وفاة و 11780 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

واعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية "سيما سادات لاري" ان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الاربعاء 715 الاف و68 شخصا وبوفاة 462 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 39 الفا و664 شخص.

واضافت، تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 11780 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الي 715 الفا و68 شخصا و5601 شخصا في وضع حرج.

وتابعت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 536 الف و 105 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي462 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الي 39 الفا و 202 شخص.

يذكر ان 5 ملايين و 344 الف و 821 شخص خضعوا لفحص الكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد 19" في انحاء البلاد حتي الان.