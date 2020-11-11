الصفحة الدولية

استطلاعات "تحرم" بايدن من الفوز بالرئاسة الأمريكية!


"حرم" موقع مختص بجمع نتائج استطلاعات الرأي العام المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن من الفوز، بإقصاء 20 من أصوات أعضاء المجمع الانتخابي التي حصدها.

وعلى الرغم من تأكيد أكبر وسائل الإعلام الأمريكية فوز بايدن في الانتخابات، يقيم موقع RealClearPolitics الآن مستوى دعم المرشح الديمقراطي بين أعضاء مجمع الناخبين بـ259 صوتا، مقابل 214 صوتا لدى الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، فيما يحتاج المرشح الفائز إلى دعم 270 من أصل أعضاء المجمع الـ538.

ويأتي ذلك نتيجة لإحصاء الموقع أصوات الأعضاء الـ20 عن ولاية بنسلفانيا من الأصوات التي تمكن بايدن من تأمينها في المجمع الانتخابي.

وكانت بنسلفانيا بين الولايات التي رفعت حملة ترامب الانتخابية دعاوى قضائية بشأن فرز الأصوات فيها، متهمة خصوم الرئيس الديمقراطيين بالتلاعب بنتائج التصويت باستخدام بطاقات اقتراع مزيفة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لقاح "سبوتنيك V" يسجل فعالية بلغت 92% بنتائج التحاليل المؤقتة للمرحلة الثالثة
عراقجي: لسنا خائفين من بقاء ترامب ولا سعداء بقدوم بايدن
استطلاعات "تحرم" بايدن من الفوز بالرئاسة الأمريكية!
CNN: مسؤولو الأمن القومي الأمريكي لم يتلقوا أي توجيهات بنقل السلطة
النمسا: على تركيا الانتظار 30 عاما قبل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
أحدهم معروف بعدائه للإسلام.. موالون لترامب يتولون مناصب بارزة في البنتاغون
بايدن لزعماء العالم: أمريكا ستعود إلى اللعبة
بومبيو عن اتصالات زعماء أجانب مع بايدن: لدينا رئيس واحد الآن
في تصريح مثير لبومبيو : سيتم نقل السلطة لإدارة ثانية لترامب وسيناتور يصف تصريحه بالخطير
الصحة العالمية: لقاح فايزر واعد للغاية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 76.05
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك