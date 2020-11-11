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بومبيو عن اتصالات زعماء أجانب مع بايدن: لدينا رئيس واحد الآن


أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن دونالد ترامب لا يزال يعد حاليا الرئيس الشرعي الوحيد للولايات المتحدة، وعملية فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة لم تستكمل بعد.

ورفض بومبيو، في حوار مع قناة "فوكس نيوز" أمس الثلاثاء، ما وجه إليه من انتقادات بعد أن تعهد مؤخرا بضمان "الانتقال السلس إلى إدارة ترامب الثانية"، قائلا: "لا يزال هناك الكثير جدا من العمل الذي يتعين أداؤه، ونذكر الجميع بأن كافة الأصوات لم تفرز بعد".

وأبدى بومبيو قناعته بأن الإدارة الحالية ستتأكد من حصول الفائز في الانتخابات، لدى توليه مقاليد الحكم في 20 يناير القادم، على كافة الأدوات اللازمة لضمان أمن الأمريكيين، وحذر خصوم الولايات المتحدة في العالم من محاولة اتخاذ أي خطوات بحقها خلال هذه الفترة، مشددا على أن ترامب وفريقه سيبقى على أتم التأهب.

وتابع: "من المهم أن يعرف ليس الشعب الأمريكي وحده بل والعالم بأسره، لاسيما خصومنا، أننا سننجز ذلك بطريقة تتماشى بالكامل مع التقاليد الأمريكية وتضمن أمننا في وطننا".

وفي معرض تعليقه على الاتصالات التي هنأ فيها عدد من الزعماء الأجانب منافس ترامب الديمقراطي جو بايدن بالفوز المفترض في الانتخابات، قال بومبيو إنه "إذا جرت هذه الاتصالات لمجرد التحية فإنه أمر جميل، لكن لدينا في الوقت الحالي رئيس واحد ووزير خارجية واحد وفريق وطني واحد".

ووجه بومبيو انتقادات إلى المسؤولين الأمريكيين البارزين السابقين الذين "رفضوا النزول من المنصة" بعد ترك مناصبهم، بمن فيهم وزير الخارجية السابق جون كيري ومستشارة الأمن القومي السابقة سوزان رايس، محملا إياهم المسؤولية عن "التصرف بطريقة لا تتوافق مع مصادر أمريكا".

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